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WATCH: Oregon State Offense Talks Purdue

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State OC Brian Lindgren, starting quarterback Sam Noyer, and center Nathan Eldridge as the trio previews the upcoming matchup against Purdue...

MORE: Opponent Preview: Arizona State | WATCH: Jonathan Smith Press Conference

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