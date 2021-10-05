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WATCH: Oregon State Offense Previews Washington State

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State offensive coordinator Brian Lindgren, running back Deshaun Fenwick, and wide receiver Anthony Gould as the trio recaps the win over Washington and looks ahead to Saturday's matchup with Washington State.

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Oregon State RB Deshaun Fenwick & WR Anthony Gould

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Oregon State OC Brian Lindgren

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