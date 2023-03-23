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WATCH: Oregon State ILB Makiya Tongue Spring Football Vlog

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Oregon State inside linebacker Makiya Tongue takes you inside spring practices with a vlog on Oregon State spring football!

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