 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Talks Fall Camp Day 6
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WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Talks Fall Camp Day 6

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he breaks down where the Beavers stand after their sixth practice of fall camp...

MORE: WATCH: Reser Stadium Construction Tour | Day 6 Practice Highlights | Completing Reser Stadium Progress Update | Fall Camp HQ | Day 5 Nuggets | Recruiting Notebook

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