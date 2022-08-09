 BeaversEdge - WATCH: BeaversEdge Reser Stadium Construction Tour
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WATCH: BeaversEdge Reser Stadium Construction Tour

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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BeaversEdge's T.J. Mathewson toured the progress of the west side of Reser Stadium on Tuesday afternoon and has the highlights!

MORE: Day 6 Practice Highlights | Completing Reser Stadium Progress Update | Fall Camp HQ | Day 5 Nuggets | Recruiting Notebook

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