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WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Press Conference

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he recaps the win over Boise State and looks ahead to the matchup against Fresno State...

MORE: Snap Counts vs Boise State | 5 Takeaways From Oregon State's Win | WATCH: OSU Talks Boise Win | Grades & Top Performers vs BSU | BeaversEdge Breaks Down OSU's Win

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