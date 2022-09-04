PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

With the Oregon State football team (1-0) defeating Boise State (0-1) 34-17 in the season opener on Saturday evening, BeaversEdge takes a look at the analytics, grades, and top performers from the win...

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Boise | WATCH: OSU Talks Boise Win | BeaversEdge Breaks Down OSU's Win | Highlights + Social Media Reaction