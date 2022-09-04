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INSTANT REACTION: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's Win Over Boise St

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter breaks down Oregon State's 34-17 win over Boise State for their first season-opening win since 2015...

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Boise State | Highlights + Social Media Reaction

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