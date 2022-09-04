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WATCH: Oregon State Talks Boise State Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Chance Nolan, swiss army knife Jack Colletto and defensive back Jaydon Grant as the quartet talks about the 34-17 win over Boise State...

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Boise State | BeaversEdge Breaks Down Win Over BSU | Highlights + Social Media Reaction From OSU's Win

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