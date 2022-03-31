 BeaversEdge - WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Latest Spring Practice
News More News
{{ timeAgo('2022-03-31 14:08:35 -0500') }} football Edit

WATCH: Oregon State HC Jonathan Smith Talks Latest Spring Practice

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Writer

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State head football coach Jonathan Smith after the Beavers latest spring practice.

MORE: WBB: Beavers Fall To UCLA In WNIT | MBB: Beavers Announce Staff Changes | Beavers Take G1 vs Cal 10-4 | Drew Eubanks Signs 4th 10-Day With PDX | MBB: Beavers Add 2022 G Nick Krass

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}