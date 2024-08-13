PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0
aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5
dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1LMENYRUZGRlFNJyk7CiAg
fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Oregon State Football Talks Fall Camp Day 12, QBs, Defense, & MORE
T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL25YT0dLY2UtZVVJP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL1FsajZHVTVMOWYwP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbnN0YXRlLnJpdmFs
cy5jb20vbmV3cy93YXRjaC1vcmVnb24tc3RhdGUtZm9vdGJhbGwtdGFsa3Mt
ZmFsbC1jYW1wLWRheS0xMi1xYnMtZGVmZW5zZS1tb3JlIiwKICAgIGNzX2Zw
aWQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBk
bTogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVu
Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo
InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l
KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n
IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg
aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu
eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z
ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw
dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j
b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZvcmVnb25z
dGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRndhdGNoLW9yZWdvbi1zdGF0ZS1m
b290YmFsbC10YWxrcy1mYWxsLWNhbXAtZGF5LTEyLXFicy1kZWZlbnNlLW1v
cmUmYzU9MjAyMjczMzEzNSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwv
bm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=