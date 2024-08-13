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ago football Edit

WATCH: Oregon State Football Talks Fall Camp Day 12, QBs, Defense, & MORE

T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State offensive coordinator Ryan Gunderson and defensive coordinator Keith Heyward as the duo recap the scrimmage and much more!

MORE: Opponent Preview: Nevada | Fall Camp HQ | 3 Takeaways From OSU's Scrimmage | Scrimmage Nuggets: Defense Scoop N Score Highlights | WATCH: EDGE Breaks Down Scrimmage | WATCH: Beavers Talk First Scrimmage

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