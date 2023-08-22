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WATCH: BeaversEdge Breaks Down Oregon State's 17th Day Of Fall Camp

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and writer T.J. Mathewson as the duo break down Oregon State's 17th day of fall camp!

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NOTE - We didn't learn about DJ being named QB1 until after filming...

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