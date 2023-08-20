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Inside the Dam: What to know about Oregon State c/o 2024 entering September

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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The 2023 college football season gets underway next week, and Oregon State's only season gets underway in less than two weeks. That also means that the August dead period is nearly over. With recruiting news about to pick up again in just a few days, BeaversEdge takes a look at each position group for Oregon State so far in the 2024 recruiting class and what to expect going forward.

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