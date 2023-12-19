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Predicting Oregon State's Two Deep vs Notre Dame: Offense

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State football team set to face the Notre Dame Fighting Irish in the Sun Bowl on Dec. 29th, BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter gives his predictions for the two-deep on offense...

Defense is to come tomorrow!

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Quarterback

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Starter: Ben Gulbranson

Backup: Travis Throckmorton or Dom Montiel

-> No surprises here... After DJ Uiagalelei and Aidan Chiles entered the transfer portal, Ben Gulbranson was again the Beavers' leading man under center... He's the reigning Las Vegas Bowl MVP and will no doubt be motivated to play against the Irish in this matchup. We expect Travis Throckmorton to be his backup, but Dom Montiel could figure into that mix as well...

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