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PFF: Where Oregon State Ranks Through Eight Games

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the No. 24 Oregon State football team (6-2, 3-2 Pac-12) set to face Washington (6-2, 3-2) on Friday, BeaversEdge takes a look at where the Beavers' PFF marks rank in the Pac-12 and nationally...

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PFF Grading Scale

Elite: 90.0 or higher

High Quality: 80.0 - 89.9

Above Average: 70.0 - 79.9

Average: 60.0 - 69.9

Below Average: 50.0 - 59.9

Poor: 49.9 or lower

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