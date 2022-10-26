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Oregon State Football Bowl Projections - Week 9 Update

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State football team (6-2, 3-2 Pac-12) idle this weekend, BeaversEdge.com gives you a look at where the Beavers currently stand regarding the postseason!

MORE: WATCH: WBB At Pac-12 Media Day | OSU Football By The Numbers | Beavers In The NFL: Week 7 Recap | Snap Counts vs CU | Grades & Top Performers vs CU | 5 Takeaways From OSU's Win | OSU Reaches Bowl Eligibility For Second Straight Year

USA Today

Projection: Las Vegas vs Florida on Dec. 17th

Bleacher Report

Projection: Sun Bowl vs NC State on Dec. 30th

CollegeFootballNews

Projection: Las Vegas Bowl vs LSU on Dec. 17th

ActionNetwork (Brett McMurphy)

Projection: First Responder Bowl vs Air Force on Dec. 27th

Athlon Sports

Projection: Sun Bowl vs Miami on Dec. 30th

SportingNews

Projection: Sun Bowl vs Duke on Dec. 30th

San Jose Mercury News (Jon Wilner)

Projection: Las Vegas on Dec. 17th

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