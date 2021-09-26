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With the Oregon State football team (3-1, 1-0 Pac-12) kicking off Pac-12 play with a win over USC (2-2, 1-2), BeaversEdge.com dives into the analytics of the matchup.

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