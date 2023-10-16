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PFF ANALYTICS: Oregon State's Grades & Top Performers vs UCLA

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State football team (6-1, 3-1 P12) defeating UCLA 36-24 on Saturday BeaversEdge examines the team grades and top performers via PFF!

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PFF Grading Scale

Elite: 90.0 or higher

High Quality: 80.0 - 89.9

Above Average: 70.0 - 79.9

Average: 60.0 - 69.9

Below Average: 50.0 - 59.9

Poor: 49.9 or lower

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