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With the Oregon State football team (2-0, 0-0 P12) defeating UC Davis (1-1, 0-0 Big Sky) 55-7, BeaversEdge takes a look at the team grades and top performers via PFF!

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