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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over UC Davis

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the No. 16 Oregon State football team (2-0, 0-0 P12) cruising to a 55-7 blowout win over UC Davis (1-1, 0-0 Big Sky) on Saturday evening, BeaversEdge recaps all the highlights and social media!

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