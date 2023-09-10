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WATCH: Oregon State Football Talks Win Over UC Davis

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, running back Damien Martinez, receiver Silas Bolden, defensive lineman Isaac Hodgins, and linebacker John McCartan as they talk about the 55-7 win over UC Davis...

MORE: Highlights + Social Media Reaction From OSU's Win

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