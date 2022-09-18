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With the Oregon State football team (3-0) defeating Montana State (2-1) 68-28 on Saturday evening, BeaversEdge takes a look at the analytics, grades, and top performers from the win...

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