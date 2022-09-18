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WATCH: Oregon State Talks Montana State Win

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith, quarterback Chance Nolan, wide receiver Anthony Gould, and defensive backs Rejzohn Wright and Jaydon Grant as they discuss the 68-28 win over Montana State!

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Montana State | Highlights + Social Media Reaction

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