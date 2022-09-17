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Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Montana St

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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With the Oregon State football team advancing to 3-0 with a 68-28 win over Montana State at Providence Park in Portland on Saturday evening, BeaversEdge.com recaps all the highlights and social media from the win!

MORE: 5 Takeaways From Oregon State's Win Over Montana State | WATCH: Oregon State Talks Win Over MSU

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