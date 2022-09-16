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Oregon State vs Montana State Visitors List

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State on Saturday will take on Montana State at Providence Park in Portland. For the entirety of college football history up until this year, Oregon State would not have been able to host recruits at a neutral site game. However, a rule change this offseason now allows college football programs to do just that.

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The Beavers on Saturday will host a small group of visitors, which isn't too shocking as next week is expected to be a big recruiting weekend as they host USC.

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