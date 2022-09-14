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WATCH: Oregon State Defense Talks Fresno State Win, Previews Montana State

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive backs' coach Blue Adams and defensive back Akili Arnold as the duo recaps the win over Fresno State, talks DB play, and previews Montana State...

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