News More News
{{ timeAgo('2022-09-15 11:29:34 -0500') }} football Edit

EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's Win Over Fresno & Previewing MSU

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

It's another edition of the EDGE Podcast!

Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the win over Fresno State and look ahead to the matchup against Montana State in Portland on Saturday...

MORE: OSU Defense Talks Fresno Win, Previews MSU | A Closer Look At Montana State | WATCH: OSU Offense Talks Fresno Win, Previews MSU | Beavers In The NFL: Week 1 Recap | How OSU Commits Fared This Past Weekend

----

Talk about it inside The Dam Board

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS on APPLE & SPOTIFY

• LIKE US on FACEBOOK

• Follow us on Twitter: @Beavers_Edge, @b_slaught, & @DylanCC_FB

• Subscribe to our YouTube.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}