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Oregon State MBB Talks Win Over USC, Previews Washington Trip

BeaversEdge.com
Staff

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Hear from Oregon State men's basketball head coach Wayne Tinkle, guard Josiah Lake II, and forward Michael Rataj as the trio talk about the win over USC and preview the upcoming trip against the Washington schools...

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