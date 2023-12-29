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WATCH: Oregon State Football Talks Notre Dame Loss

BeaversEdge.com
Staff

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Hear from Oregon State interim head coach Kefense Hynson, quarterback Ben Gulbranson, and defensive back Kitan Oladapo as they break down the 40-8 loss to Notre Dame...

MORE: RECAP - Beavers Fall To Notre Dame | Beavers Hire Keith Heyward As DC | WATCH: BeaversEdge Talk Johnson & Anderson | What type of player is Anderson? | Oregon State adds major piece in four-star WR Jordan Anderson

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