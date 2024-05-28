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Oregon State Baseball Previews The Corvallis Regional

T.J. Mathewson • BeaversEdge
Senior Contributor
@tjmathewson

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Hear from Oregon State baseball head coach Mitch Canham, infielder Travis Bazzana, pitcher Aiden May, infielder Mason Guerra, and outfielder Gavin Turley preview the Corvallis Regional!

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