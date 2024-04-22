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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (30-9) dropping a three-game set to Cal over the weekend, BeaversEdge takes a closer look at the national rankings!

The Beavers return to the diamond Tuesday for a matchup with the Portland Pilots...

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Oregon State Baseball Rankings 4/22
Organization Rank Prev.  Full Top-25

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