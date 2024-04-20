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WATCH: Oregon State Football Talks Spring Game

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Trent Bray, wide receiver Trent Walker, running back Anthony Hankerson, and defensive back Jaden Robinson following the spring game!

MORE: WATCH: Spring Game Highlights


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