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Oregon State Baseball In The Rankings

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (21-4) falling to the USC Trojans in a rain-shortened two-game series over the weekend, BeaversEdge looks at where the Beavers are in the national rankings!

The Beavers return to the diamond Monday afternoon for a two-game tilt with Gonzaga!

MORE: WATCH: Beavers Talk Loss To SC | OSU Falls To SC In Elite Eight | Beavers Set Up Visits With Two 2025 QBs | WBB Defeats Notre Dame | WATCH: Beavers Talk Win Over ND | Spring Football HQ

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Oregon State Baseball Rankings 4/1
Organization Rank Prev.  Full Top-25

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