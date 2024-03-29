Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Oregon State WBB Talks Win Over Notre Dame To Advance To Elite Eight

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and forwards Raegan Beers and Timea Gardiner following the 70-65 win over Notre Dame...

MORE: Inside The Dam: QB, RB Updates | Preview: Baseball Set To Host USC | 2026 Safety Talks OSU Offer | Spring Football HQ

• TALK ABOUT IT ON THE DAM BOARD

• SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE

• SUBSCRIBE TO OUR PODCASTS ON APPLE & SPOTIFY

• LIKE US & FOLLOW OUR FACEBOOK

• FOLLOW THE STAFF ON TWITTER - @Beavers_Edge, @b_slaught, @RivalsDylanCC, & @tjmathewson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement