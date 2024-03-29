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Oregon State WBB Talks Win Over Notre Dame To Advance To Elite Eight
Brenden Slaughter
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BeaversEdge
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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and forwards Raegan Beers and Timea Gardiner following the 70-65 win over Notre Dame...
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