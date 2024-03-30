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Oregon State sets up pair of official visits with 2025 quarterbacks
Dylan Callaghan-Croley
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BeaversEdge
Recruiting Analyst
The Oregon State football program has set up a pair of official visits with 2025 quarterbacks BeaversEdge can confirm.
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