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WATCH: Oregon State WBB Talks Elite Eight Loss To South Carolina
Brenden Slaughter
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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck, forward Raegan Beers, and guard Talia von Oelhoffen following the 70-58 loss to South Carolina in the Elite Eight...
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