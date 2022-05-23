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BeaversEdge - JUCO Transfer Taylor Lewis Recaps Official Visit
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football
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JUCO Transfer Taylor Lewis Recaps Official Visit
Dylan Callaghan-Croley
•
BeaversEdge
Recruiting Writer
Over the weekend, JUCO defensive tackle
Taylor Lewis (College of the Canyons) made his official visit to Corvallis as the Oregon State coaching staff looks to round out their roster heading into next fall. Lewis is a prime target for the Beavers who could use the addition of Lewis to boost the depth that they have at the position.
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