Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Stanford
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With the Oregon State football team (6-4, 4-3 Pac-12) defeating Stanford (3-7, 2-6) 35-14 at Reser Stadium on Saturday to reach bowl eligibility for the first time since 2013, BeaversEdge.com shares the highlights and social media from the win!
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