Highlights + Social Media Reaction From Oregon State's Win Over Colorado
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With the Oregon State football team (6-2, 3-2 Pac-12) defeating Colorado 42-9 on Saturday evening, BeaversEdge recaps all the highlights and social media from the win!
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