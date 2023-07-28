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Fall Camp Preview: Which 2023 Signees Will Emerge? Three Candidates

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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Oregon State's fall camp is set to get underway next week, and as we begin to prepare for this fall, we take a look at a few members of the Beavers 2023 recruiting class who could make an impact this fall.

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Taylor comes to Oregon State from Hutchinson Community College in Kansas and could step into a nice rotational role immediately for the program. He has massive size for an outside linebacker and has a good pass-rushing skillset as well, so expect him to spend most of his time still blitzing the quarterback. He should also be able to provide quality run support if needed. He'll likely start the season as a second or third-string linebacker, but we would not be surprised to see him quickly play into a bigger role.

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