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EDGE PODCAST: Talkin' CU, Oregon State Fall Camp, EDGE T25 No. 1-9
Brenden Slaughter
•
BeaversEdge
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It's another edition of the EDGE Podcast!
BeaversEdge Publisher & Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!
This week, Slaughter & Mathewson break down the news that Colorado is heading back to the Big 12, discuss the biggest questions surrounding Oregon State ahead of fall camp, and talk about the final 1-9 players on the BeaversEdge Top 25...
MORE: Inside The Dam: Visitors On Campus This Weekend | Beavers Land Idaho OL Rakeem Johnson | Inside The Dam: Decisions, QB Updates, MORE | EDGE Top 25: No. 4 Damien Martinez | Analysis: What Are The Beavers Getting In OL Payton Stewart?
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