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EDGE PODCAST: Talkin' Oregon State's 3-0 Start & Previewing USC

Brenden Slaughter & T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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It's another edition of the EDGE Podcast!

Host Brenden Slaughter is joined by BeaversEdge writer T.J. Mathewson to break down the latest in Oregon State sports!

This week, Slaughter and Mathewson recap the 3-0 start to the season and preview Oregon State's matchup against No. 7 USC at Reser Stadium Saturday night to kick off Pac-12 play...

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