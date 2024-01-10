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BeaversEdge Talks Oregon State Football, Recruiting, & The Transfer Portal

Brenden Slaughter • BeaversEdge
Publisher
@b_slaught

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Hear from BeaversEdge Publisher Brenden Slaughter and Recruiting Analyst Dylan Callaghan-Croley as the duo breaks down the most recent action from the transfer portal and on the recruiting trail for Oregon State and head coach Trent Bray!

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