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2025 DE Victor Sanchez Hernandez previews Oregon State official visit

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

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This weekend, Oregon State will be hosting 2025 defensive end Victor Sanchez Hernandez for an official visit this weekend, giving the Beavers coaching staff an opportunity to give Sanchez Hernandez and his family plenty of one-on-one time as the program will only be hosting three prospects on campus this weekend.


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