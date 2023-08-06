News More News
premium-icon
ago football Edit

2024 Idaho OL Rakeem Johnson discusses Oregon State commitment

Dylan Callaghan-Croley • BeaversEdge
Recruiting Analyst
@Dylan_RivalsPRZ

PROMO: Join BeaversEdge.com and get 30 DAYS FREE!

Late last month, Boise (ID) native Rakeem Johnson announced his commitment to Oregon State over Boston College, Boise State, and Washington State. BeaversEdge this past week caught up with the 6-foot-3 offensive guard to discuss why he chose the Beavers.

MORE: WATCH: Defense Talks Day 3 | Pass Rush Shines On Day 2 | WATCH: Smith Talks P12 | WATCH: BeaversEdge Talks P12, Day 2 | WATCH: Offense Talks Day 2 | Nuggets: Uiagalelei Impresses On Day 1


premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}