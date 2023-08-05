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WATCH: Oregon State Defense Talks Fall Camp Day 3

T.J. Mathewson
BeaversEdge.com Staff

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Hear from Oregon State defensive coordinator Trent Bray, safety Akili Arnold, and linebacker Easton Mascarenas-Arnold as the trio talks day three of fall camp!

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