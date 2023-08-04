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WATCH: Oregon State Head Coach Jonathan Smith Talks Pac-12

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State head coach Jonathan Smith as he meets the media to offer a brief update on the Pac-12 situation...

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