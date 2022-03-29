 BeaversEdge - Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls
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Where Oregon State Baseball Ranks In The National Polls

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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With the Oregon State baseball team (17-5, 6-3 Pac-12) taking 2-of-3 from California over the weekend, BeaversEdge.com gives you the latest national polls...

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Oregon State Baseball National Rankings (3/28)
Organization Rank +/- Full Top-25

D1Baseball.com

3rd

+3

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Baseball America

2nd

+1

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Perfect Game

5th

+2

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Collegiate Baseball

8th

+3

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NCBWA

4th

+2

LINK

USA Today

4th

+2

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