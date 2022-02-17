 BeaversEdge - WATCH: Oregon State WBB Previews Stanford & Cal
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WATCH: Oregon State WBB Previews Stanford & Cal

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State women's basketball head coach Scott Rueck and forward Ellie Mack as the duo previews upcoming matchups against Stanford & Cal and much more!

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