 BeaversEdge - WATCH: Oregon State Baseball Previews Opening Weekend
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WATCH: Oregon State Baseball Previews Opening Weekend

Brenden Slaughter • BeaversEdge
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@b_slaught

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Hear from Oregon State HC Mitch Canham, RHP Jake Pfennigs, IF Garret Forrester, and RHP Mitchell Verburg as they preview opening weekend in Surprise kicking off on Friday...

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